США приостановили часть санкций против иранской нефти

Администрация президента США Трампа на 30 дней ослабила санкции против иранской нефти, разрешив покупать ее в случае, если она уже находится в море.

Как передает Day.Az, об этом написал министр финансов США Скотт Бессент на своей странице в X.

"Сегодня министерство финансов выпускает узконаправленное краткосрочное разрешение, позволяющее продажу иранской нефти, в настоящее время застрявшей в море...Временно разблокировав эти существующие запасы для мирового рынка, Соединенные Штаты оперативно выведут на мировые рынки примерно 140 млн баррелей нефти...По сути, мы будем использовать иранские баррели против Тегерана, чтобы удержать цены на низком уровне, пока продолжается операция "Эпическая ярость"", - написал Бессент.