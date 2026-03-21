В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о лозунгах Кочаряна, Карапетяна и Царукяна.

Трио в лице Роберта Кочаряна, Самвела Карапетяна и Гагика Царукяна с лозунгами о "пересмотре" мира - это не политическая сила, а старый хронический герпес, который у Армении обостряется в самые чувствительные моменты.

Именно в этой уязвимости и просыпается их внезапный "патриотический" зуд.

Их разговоры о "пересмотре мира" - это не про честь и не про справедливость. Это рефлекс стервятников, почуявших добычу. Причём методы этого "триумвирата" не меняются десятилетиями: один привык решать вопросы через колено и подвалы, второй - заваливать любую проблему пачками денег, напечатанных вдали от Еревана, а третий - просто олицетворяет собой торжество мускулов над извилинами.

На самом деле ими движет не народ и не страна. Ими движет тоска по временам, когда всё решалось за закрытыми дверями - между вторым тостом и третьей рюмкой. Когда судьбы людей были для них фоном, а власть - личным удобством.

Но есть одна проблема: время ушло. История не возвращается по их желанию. И уж точно не подаётся на десерт тем, кто привык считать народ закуской.