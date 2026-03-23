Сразу два ДТП в Шамкире, четверо пострадавших - ФОТО
В Шамкире произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на территории района.
Так, автомобиль марки "ВАЗ", находившийся в движении, столкнулся с другим легковым автомобилем. В результате аварии пострадали два человека, они госпитализированы.
Еще одно ДТП произошло на дороге Шамкир-Гедабей. Легковой автомобиль "ВАЗ 21015" потерял управление и врезался в придорожное дерево. В результате пострадали два человека, их доставили в больницу. На место прибыли сотрудники полиции.
По обоим фактам проводится расследование.
