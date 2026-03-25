https://news.day.az/sport/1824186.html Азербайджанские паратаэквондисты выступят на турнире в Турции Сборная Азербайджана по паратаэквондо примет участие в открытом международном турнире в Турции. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнование пройдет в Анталье, где страну представят спортсмены в категории K-44.
В мужских соревнованиях выступят Сабир Зейналов (58 кг), Амин Алиев (63 кг), Амин Шихалиев (63 кг), Имамеддин Халилов (70 кг) и Орхан Джафаров (80 кг). В женской категории заявлена Самая Гасанова (47 кг).
Турнир дает рейтинговые очки для участия в летних Паралимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
Команду возглавляют главный тренер Фарид Тагизаде и старший тренер Яшар Сафаров.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре