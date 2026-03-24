Израиль и США нанесли новый удар по иранской АЭС "Бушер", расположенной на юго-западе страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Организация по атомной энергии Ирана​.

По данным организации, станция не пострадала, жертв среди персонала нет.

Отмечается, что снаряд упал на территории АЭС, однако предварительно повреждений на самом объекте не зафиксировано, технические сбои также отсутствуют.

Напомним, впервые удар в непосредственной близости от энергоблока АЭС "Бушер" был нанесен вечером 17 марта.