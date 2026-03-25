Израильская армия нанесла удар по командному центру "Хезболлы"

Военно-воздушные силы Израиля в ходе ночных авиаударов по территории Ливана атаковали командный центр движения "Хезболла" в Бейруте, а также объекты топливной инфраструктуры, связанные с группировкой.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, соответствующую информацию распространили Силы обороны Израиля.

По данным источника, штаб-квартира "Хезболлы" в южных пригородах Бейрута была поражена после предварительных предупреждений об эвакуации в этом районе.

Кроме того, израильские военные заявили об ударах по ряду автозаправочных станций в других районах. Речь идет об объектах компании "Al-Amana", которая связана с "Хезболлой" и находится под санкциями США с февраля 2020 года.