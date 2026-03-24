Цены на мясо в Азербайджане изменились

В регионах Азербайджана цены на мясо различаются: в одних районах фиксируется незначительный рост, в других - снижение.

Как сообщает Day.Az, в Исмаиллы после праздников мясо немного подорожало. Несмотря на действовавшие в предпраздничный период скидки, стоимость вновь слегка выросла. В настоящее время говядина здесь предлагается примерно по 15 манатов за килограмм, баранина - по 17 манатов.

В Шеки, напротив, в последние дни отмечается снижение цен. Говядина продается в диапазоне 13-15 манатов за килограмм.

Покупатели в целом выражают удовлетворение текущими ценами. При этом отмечается, что в последние дни наблюдается тенденция к удешевлению мяса.

