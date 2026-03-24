Гурбан Гурбанов дал игрокам "Карабаха" перерыв
Главный тренер агдамского клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов принял решение предоставить футболистам дополнительный отдых.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, несмотря на недавнее поражение от "Кяпаза", наставник дал игрокам четыре дня отдыха, чтобы снять психологическое напряжение.
Команда соберется вновь 25 марта.
Следующий матч "Карабах" проведет 3 апреля против "Сабаха" в рамках полуфинала Кубка Азербайджана.
