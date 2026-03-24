Похвальный шаг Алена Симоняна: о важности признания ошибок

Автор: Акпер Гасанов

Заявление спикера парламента Армении Алена Симоняна, вызвавшее бурную реакцию в армянском медиапространстве, на самом деле является куда более значимым, чем может показаться на первый взгляд. Его слова о том, что Карабах принадлежит Азербайджану, а также призыв отказаться от использования слова "а̶р̶ц̶а̶х̶" в пользу международно признанных географических названий - это отражение глубинной трансформации политического мышления в Армении, которая началась после трагических событий последних лет.

Ключевая особенность нынешнего армянского руководства заключается в том, что оно, в отличие от своих предшественников, демонстрирует готовность признавать собственные ошибки. И в этом смысле высказывание Алена Симоняна органично вписывается в общий дискурс, который ранее уже озвучивали премьер-министр Никол Пашинян, глава МИД Арарат Мирзоян и другие представители власти соседней страны.

Их позиция может вызывать внутреннее сопротивление, раздражение или даже неприятие в армянском обществе, однако она основана на признании реальности - той самой реальности, игнорирование которой на протяжении десятилетий дорого обошлось Армении. И это не удивительно. Ведь, чтобы понять значимость этих заявлений, необходимо обратиться к истокам армяно-азербайджанского конфликта.

Он уходит своими корнями в период распада Советского Союза, когда на фоне ослабления центральной власти активизировались националистические движения. В Армении именно в этот период начала формироваться политическая повестка, основанная на территориальных претензиях к Азербайджану. Один из ключевых деятелей того времени - первый президент Армении Левон Тер-Петросян - был одним из участников данных процессов.

Именно в годы его руководства началась Первая Карабахская война. Одной из ее трагических страниц стал Ходжалинский геноцид - массовое убийство мирного населения азербайджанского города, навсегда оставшееся в исторической памяти как преступление против человечности. Эти события заложили фундамент глубокой взаимной вражды и недоверия, последствия которых ощущаются до сих пор.

Приход к власти в Армении так называемого "карабахского клана" в лице Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна, Сейрана Оганяна и других лишь закрепил и институционализировал политику оккупации. На протяжении многих лет ставка делалась на сохранение статус-кво, то есть на удержание захваченных территорий без реальных шагов к компромиссу. Мирный процесс, формально существовавший в рамках международных переговоров, фактически был лишен содержания.

Отказ от принятия решений, игнорирование дипломатических возможностей и убежденность в том, что время работает на Армению, сформировали в армянском обществе иллюзию устойчивости и неизменности ситуации. Однако история неоднократно доказывала: "замороженные" конфликты не исчезают - они лишь накапливают напряжение. И в случае армяно-азербайджанского противостояния это напряжение неизбежно должно было вылиться в новую фазу военного столкновения.

44-дневная война осени 2020 года стала закономерным итогом многолетней политики, основанной на отрицании международного права и отказе от компромиссов. Она не только изменила ситуацию на земле, но и стала поворотным моментом в политическом сознании Армении. Именно после этих событий в Ереване начали все чаще звучать заявления о необходимости трезвой оценки прошлого и признания допущенных ошибок.

И сегодняшние слова Алена Симоняна - это продолжение этой линии. Его признание собственной ошибки в использовании названия "а̶р̶ц̶а̶х̶" символично. Оно демонстрирует отказ от прежней риторики, которая долгое время подпитывала иллюзии и мешала принятию реальности. Более того, его тезис о том, что признание территориальной целостности Азербайджана в Праге означает, прежде всего, признание собственной территориальной целостности Армении, отражает принципиально новый подход к государственности.

Этот подход строится не на экспансионистских идеях и исторических претензиях, а на понимании необходимости существования в рамках международного права. И в этом заключается его стратегическая значимость. Ведь только отказ от ревизионистских установок может обеспечить Армении шанс на устойчивое развитие, безопасность и полноценную интеграцию в региональные и международные процессы.

Безусловно, такая трансформация не проходит безболезненно. В армянском обществе по-прежнему сильны реваншистские настроения, а оппозиция активно использует тему Карабаха для критики власти. Однако важно отметить: нынешнее руководство Армении, в отличие от своих предшественников, не пытается подстраиваться под эти настроения, а, напротив, пытается изменить саму логику общественного восприятия конфликта.

Это сложный и долгий процесс, требующий политической воли и готовности идти на непопулярные шаги. Но именно такие шаги и отличают ответственную власть от популистской. Признание ошибок - это всегда болезненно. Однако без этого невозможно движение вперед. В конечном итоге, мирная повестка, которую сегодня продвигает руководство Армении, отвечает интересам не только самой Армении, но и Азербайджана, а также всего региона Южного Кавказа. Альтернатива миру всегда была, есть и будет одна - новая война.

А это означает новые трагедии, новые жертвы, новые разрушения. Именно поэтому заявления, подобные тем, что сделал Ален Симонян, следует рассматривать не как повод для внутриполитических споров, а как часть более широкой трансформации, способной открыть путь к долгожданной стабильности. Вопрос лишь в том, хватит ли у армянского общества и его политической элиты решимости довести этот процесс до конца.