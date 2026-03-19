Обоснованные обвинения Никола Пашиняна: о чем стоит помнить Армении?

Автор: Акпер Гасанов

Сегодняшнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что его предшественники сознательно скрывали от армянской общества правду по карабахскому урегулированию, стало одним из наиболее резонансных признаний за всю постсоветскую историю страны. Речь идет не просто о внутриполитической полемике, а о фактическом пересмотре всей логики, на которой десятилетиями строилась армянская государственная пропаганда по карабахскому вопросу.

Пашинян прямо указал на Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна как на политиков, которые знали реальное содержание международных переговоров, но предпочли скрыть его от собственного народа. Ключевым элементом в его заявлении стал Лиссабонский саммит ОБСЕ 1996 года - событие, имеющее фундаментальное значение для понимания сути карабахского урегулирования.

Напомню, что саммит ОБСЕ в Лиссабоне в декабре 1996 года стал переломным моментом в формировании международного подхода к карабахскому конфликту. В итоговых документах, продвигаемых Азербайджаном, был закреплен главный принцип урегулирования - территориальная целостность Азербайджана. И это было отражением не только позиции Баку, но и норм международного права. Однако Армения выступила против включения этого положения в итоговую декларацию саммита и фактически наложила вето.

Несмотря на это, председатель саммита - тогдашний президент Португалии - сделал специальное заявление, поддержанное 53 из 54 государств-участников ОБСЕ. Армения оказалась единственной страной, выступившей против. Таким образом, международное сообщество де-факто зафиксировало признание так называемого "Нагорного Карабаха" частью Азербайджана. Вне всякого сомнения, Лиссабонский саммит стал выдающимся внешнеполитическим достижением Азербайджана. Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев на посту президента сумел в крайне сложной международной обстановке добиться консолидации ведущих мировых держав вокруг справедливой и юридически обоснованной позиции.

Важно подчеркнуть, что на начальном этапе многие ключевые игроки, включая руководство США, не проявляли готовности поддержать формулировки, выгодные Азербайджану. Вашингтон и ряд других столиц стремились к более "сбалансированному" подходу, избегая прямого указания на территориальную принадлежность Карабаха. Тем не менее, благодаря последовательной и жесткой дипломатической линии Баку, удалось добиться того, что именно принципы территориальной целостности и автономии в составе Азербайджана стали основой консенсуса. Это был пример того, как государство, обладая четкой стратегией и политической волей, может переломить первоначально неблагоприятную международную конъюнктуру.

И сегодняшнее признание Пашиняна фактически подтверждает: армянские лидеры знали о реальном содержании Лиссабонских решений. Они понимали, что международное сообщество не поддерживает идею отделения Карабаха от Азербайджана и создания там независимого или присоединенного к Армении образования. Однако эта правда систематически скрывалась. Армянскому обществу внушалась иллюзия, что мифический "а̶р̶ц̶а̶х̶" имеет международные перспективы признания, а переговоры якобы ведутся на равных условиях.

Более того, практика дезинформации продолжалась и позже. После четырехдневной войны в апреле 2016 года Серж Саргсян и его окружение также представили события как "победу", хотя реальные изменения на линии соприкосновения и продемонстрированный Азербайджаном военный потенциал свидетельствовали об ином балансе сил. В целом так называемый "карабахский клан" на протяжении многих лет формировал у армянского общества искаженное представление о реальности - как дипломатической, так и военной.

Тут также нужно напомнить и о том, что Никол Пашинян, придя к власти, получил доступ ко всем закрытым материалам переговорного процесса. У него была возможность не только осознать реальное положение дел, но и донести эту правду до общества, избежав эскалации. Однако вместо этого на начальном этапе его руководства прозвучал ряд резонансных заявлений, включая формулу "Карабах - это Армения, и точка".

Эти слова фактически перечеркивали принципы, зафиксированные еще в Лиссабоне, и шли вразрез с международным правом. Такая риторика стала одним из факторов, усиливших напряженность и сделавших неизбежной 44-дневную войну 2020 года. Итог известен: Армения потерпела сокрушительное поражение. Позже, в сентябре 2023 года, Азербайджан провел однодневную анти-террористическую операцию в Карабахском экономическом регионе, полностью восстановив свои суверенитет и территориальную целостность. И официальный Ереван был вынужден признать новые реалии.

Сегодня Пашинян демонстрирует иную линию поведения. Он говорит о необходимости мира, признает территориальную целостность Азербайджана и пытается продвигать мирную повестку. Его нынешние заявления о лжи прежних властей - часть этой новой политической логики. Пашинян прав в том, что внутри Армении сохраняется сильное сопротивление мирному диалогу между Баку и Ереваном.

Политические силы, связанные с прежними элитами, вновь апеллируют к реваншистским настроениям, фактически предлагая обществу вернуться к старым иллюзиям.Это особенно нелепо на фоне того, что сам Пашинян уже признавал: новая война может иметь для Армении катастрофические последствия, вплоть до утраты государственности. так что сегодня перед Арменией стоит выбор: продолжить движение к миру, основанному на признании реальности, или вновь поддаться иллюзиям прошлого. История уже показала, к чему приводит второй путь.