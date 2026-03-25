Названо число раненых в Израиле

Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что за последние 24 часа в результате конфликта с Ираном в больницы были доставлены 204 человека с травмами различной степени тяжести.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный статистический комитет, с конца февраля, на фоне продолжающейся эскалации, общее число пострадавших достигло 5045 человек. В настоящее время 120 пациентов продолжают лечение в больницах.

Среди тех, кто был госпитализирован вчера, один человек находится в тяжелом состоянии, девять - в состоянии средней тяжести. Еще девять пациентов проходят лечение по причине психологического напряжения.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.