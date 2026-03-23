Президент Ильхам Алиев: Шамахы стал одним из туристических центров нашей страны

Сегодня в Шамахинском районе ведутся масштабные работы. Шамахы стал одним из туристических центров нашей страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с сотрудниками животноводческого комплекса "Ширван Агро" в Шамахинском районе по случаю открытия предприятия.

Подчеркнув, что создано множество современных зон отдыха, отелей, объектов общественного питания, культуры и образования, глава государства отметил: "Автомобильная дорога Шамахы - Баку также отвечает самым современным требованиям. Сейчас появились новые возможности для транспортного сообщения как с Баку, так и с западными, северо-западными регионами страны".