Крупнейшая авиакомпания США сократит количество рейсов

Одна из крупнейших пассажирских авиакомпаний США United Airlines отменит около 5% рейсов из-за подорожания топлива на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо генерального директора авиаперевозчика Скотта Кирби сотрудникам, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Кирби, если цены не изменятся, то расходы на авиационное топливо вырастут на $11 млрд в год. Компания рассчитывает восстановить число выполняемых рейсов осенью 2026 года.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.