В Баку проведут масштабный ремонт дорог по 42 адресам

В целях обеспечения удобного передвижения граждан, а также в связи с проведением в Баку 13-го Всемирного форума городов (WUF13), будут проведены ремонтные работы по улучшению дорожной инфраструктуры.

Об этом агентству Day.Az сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

Сообщается, что на ряде автомобильных дорог столицы с 08:00 23 марта 2026 года до 22:00 30 марта 2026 года будут проводиться ремонтные работы.

Согласно информации, движение полностью перекрываться не будет - ограничения будут действовать только на тех полосах, где ведутся ремонтные работы.

Всего агентство проведет ремонтные работы по 42 адресам. Общая площадь ремонтируемых улиц составит 151 849 кв. м.

Список улиц и дорог, где будут проводиться ремонтные работы:

Проспект Гейдара Алиева (от моста "Ramstore" до моста у Международного аэропорта Гейдар Алиев)

Проспект 8 Ноября (от улицы Юсифа Сафарова до Военного лицея имени Дж. Нахчыванского)

Проспект Зии Буниятова (от станции метро "20 Января" до развязки "Кёроглу")

Проспект Бабека (от моста "Ramstore" до улицы Лютфи Заде)

Проспект Иншаатчылар (от улицы Измир до проспекта Гусейна Джавида)

Тбилисский проспект (от улицы Аббасгулу ага Бакиханова до станции метро "20 Января")

Проспект Наримана Нариманова

Дорога к Площади государственного флага (от площади Азнефть до улицы Ахада Ягубова)

Проспект Гусейна Джавида (от улицы Абдуррахима бека Хагвердиева до улицы Микаила Мушфига)

Улица Аббаса Мирзы Шарифзаде (от проспекта Мятбуат до улицы Музаффара Гасанова)

Улица Измир

Улица Кероглу Рагимова (от улицы Тебриз до улицы Гасана Алиева)

Улица Фатали хана Хойского (от станции метро "Гянджлик" до улицы Алияра Алиева)

Дорога к Олимпийской деревне (от проспекта Гейдара Алиева до улицы Халила Рзы Улутюрка)

Сальянское шоссе (от мечети "Бибиэйбат" до Бакинской кольцевой дороги)

Первая Бакинская кольцевая дорога

Зыхское шоссе (бетонная дорога)

Улица Аббасгулу ага Бакиханова (от улицы Измир до улицы Джейхуна Гаджибейли)

Улица Рашида Бейбутова (от проспекта Нефтчиляр до улицы Аббасгулу ага Бакиханова)

Улица Юсифа Сафарова

Улица Узеира Гаджибейли

Улица Зарифы Алиевой

Улица Мехди Гусейна (от улицы братьев Джафаровых до улицы Шейха Шамиля)

Улица Шейха Шамиля (от улицы Истиглалият до улицы Мехди Гусейна)

Улица Вагифа (от станции метро "Гянджлик" до улицы Самеда Вургуна)

Улица Самеда Вургуна (от улицы Юсифа Везира Чеменземинли до проспекта Нефтчиляр)

Автодорога Пиршаги-Бильгя (в рамках проекта строительства приемного канализационного коллектора в бассейне Пиршаги)

Улица Тебриз (от улицы Алияра Алиева до улицы Джейхуна Гаджибейли)

Бибиэйбатское шоссе

Улица Азера Мамедова (перекресток с улицей Мехди Аббасова и проспектом Гара Гараева)

Поселок Ени Гюнешли, улица Ильгара Мусаева

Поселок Мардакян, улица Сергея Есенина

Поселок Бина, улица Вагифа Мирзоева

Поселок Бина, улица Хиджрана Гасилова

Участок от развязки "Гала дёрдйол" до дороги Зых-Международный аэропорт Гейдар Алиев

Дорога от трассы Гала-Пираллахы к поселку Зиря

Поселок Пираллахы, улица Сулеймана Багирова

Дорога Новханы-Пиршаги

Дорога от круга Хырдалан до Бинагадинской дороги

Дорога Балаханы-Бинагади

Дорога Бинагади-Новханы

Дорога Локбатан-Гюздек (1-9-й км)

"Просим водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, быть внимательными при движении в зонах ремонта, соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков", - отметили в агентстве.