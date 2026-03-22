Хранители народной памяти в струнах

Газахский район известен не только своими ашугами, но и искусными мастерами по изготовлению саза - сазбендами. В этом регионе саз считается не просто музыкальным инструментом, но и живым носителем народной памяти, духа и истории. Благодаря веками формировавшейся на этой земле традиции "учитель-ученик" секреты изготовления саза передавались из поколения в поколение и дошли до наших дней. Каждый инструмент, оживающий в руках газахских мастеров, возвещает миру о любви к искусству этого древнего края и о нашей национальной идентичности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, действующие в Газахе мастера оберегают это наследие и передают его будущим поколениям. Одним из таких мастеров является Эльвин Адыгёзалов.

Один из древнейших музыкальных инструментов азербайджанского народа, саз выступает основным инструментом ашугского творчества. Включение азербайджанского ашугского искусства в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО еще раз доказывает его общечеловеческую ценность. На протяжении веков звуки саза, звучащие на свадебных торжествах, народных гуляньях и при исполнении отрывков из дастанов, стали неотъемлемой частью народного быта.

Проживающий в городе Газах сазбенд Эльвин Адыгёзалов занимается этим делом уже 26 лет. По его словам, в последние годы интерес к сазу заметно возрос. "При изготовлении саза мы используем в основном два вида дерева: шелковицу и орешник. Корпус изготавливается из шелковицы, а гриф - из орешника. Мы отдаем предпочтение старым, отжившим свой срок деревьям, привезенным из сел. Эта работа не так проста, как кажется", - отмечает мастер.

По словам сазбенда, подготовка материала требует огромного терпения. Иногда требуются годы, чтобы сырье полностью высохло. Однако, после того как материал готов, саз можно изготовить в срок от одной недели до месяца. Естественная сушка древесины не только продлевает жизнь инструменту, но и обеспечивает в будущем более звонкое и чистое звучание. Каждое движение мастера при теске, точность измерений корпуса и расстановка ладов придают сазу не просто форму, а уникальность. По этой причине каждый готовый саз является ценнейшим плодом труда, исчисляемого месяцами, а порой и годами.

В настоящее время на сазы, изготовленные мастером Эльвином, поступают заказы со всех концов страны - из Баку, Гянджи и других регионов. Цены на инструменты варьируются от 100 до 500 манатов в зависимости от качества и размера. Мастер выражает удовлетворение тем, что к этому искусству тяготеют молодежь и подростки.

Житель района Видади Магеррамов также отмечает, что пришел именно к мастеру Эльвину за инструментом для своего внука: "Учитель посоветовал взять саз здесь. В Газахе любовь к сазу безгранична. Мы хотим, чтобы наши дети стали продолжателями этого древнего искусства". По его словам, привитие детям любви к сазу с малых лет в семьях означает также сохранение национально-духовных ценностей.

Искусство изготовления саза - это не только теска дерева, но и умение понимать гармонию звука и "душу" материала. Каждое прикосновение мастера превращает безжизненный кусок дерева в собеседника, выражающего чаяния и радости народа. Сохранение этого ремесла - это также сохранение ашугской среды Газаха, защита культуры озанов и ашугов, унаследованной от наших прадедов. Сегодня газахские сазбенды, поддерживая традицию "учитель-ученик", несут в будущее голос саза, являющегося частью национальной идентичности Азербайджана. Мастерская сазбенда - это не просто рабочее место, а школа, где молодое поколение обучается ремеслу и приобщается к своим корням.