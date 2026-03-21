Иранский ядерный центр в Натанзе подвергся удару США и Израиль нанесли удар по иранскому ядерному объекту в городе Натанз. Как передает Day.Az, информацию подтвердили в Организации по атомной энергии Ирана. По данным ведомства, удар был нанесён сегодня утром. Утечек радиоактивных материалов в результате атаки не зафиксировано.
