Иранский ядерный центр в Натанзе подвергся удару

США и Израиль нанесли удар по иранскому ядерному объекту в городе Натанз.

Как передает Day.Az, информацию подтвердили в Организации по атомной энергии Ирана.

По данным ведомства, удар был нанесён сегодня утром. 

Утечек радиоактивных материалов в результате атаки не зафиксировано.