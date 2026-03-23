Нетаньяху пообещал продолжить удары по Ирану и Ливану
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна продолжит наносить удары по Ирану и Ливану.
Как сообщает Day.Az, об этом Нетаньяху заявил в своем видеообращении.
По его словам, ранее он провёл переговоры с президентом США Дональдом Трампом, который видит возможность использовать успехи Израильской армии и вооружённых сил США для достижения целей войны через соглашение, которое защитит жизненно важные интересы Израиля.
"Мы систематически разрушаем ракетную и ядерную программы и продолжаем наносить удары по Хезболле. Всего несколько дней назад мы ликвидировали еще двух ядерных ученых, и рука остается протянутой", - отметил Нетаньяху.
Премьер подчеркнул, что Израиль будет защищать свои жизненно важные интересы в рамках любого соглашения.
