"Аль-Наср" подпишет Мохамеда Салаха с рекордной зарплатой

Мохамед Салах, нападающий "Ливерпуля", согласовал условия перехода в саудовский клуб "Аль-Наср", где его еженедельный оклад составит 1,2 млн фунтов стерлингов (примерно 2,7 млн манатов).

Как передает Day.Az со ссылкой на Mirror, 33-летний египтянин станет ключевым игроком летнего трансферного окна 2026 года, сменив английскую Премьер-лигу на чемпионат Саудовской Аравии.

Трансфер стал возможен после того, как Салах и руководство "Ливерпуля" договорились о расторжении контракта по окончании текущего сезона. Хотя соглашение действовало до 2027 года, клуб отпустит футболиста бесплатно в знак уважения к его заслугам. "К сожалению, этот день настал. Я покину "Ливерпуль" в конце сезона. Благодаря всем вам я никогда не останусь один", - заявил Салах в прощальном видеообращении.

В "Аль-Насре" Салах воссоединится с бывшим партнером по атаке Садио Мане и присоединится к Криштиану Роналду. Руководство саудовской лиги рассматривает египтянина как новое лицо чемпионата и возможного преемника португальца в роли главного амбассадора футбола в регионе.

За время карьеры в "Ливерпуле" Салах провел 435 матчей, забил 255 голов и завоевал Лигу чемпионов, а также два титула чемпиона Англии.