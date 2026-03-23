Иранские ракеты могут долетать до Лондона

Иранские ракеты способны достичь территории Лондона, Великобритания перед баллистическими угрозами оказалась уязвима. Как передает Day.Az, об этом 22 марта сообщила британская газета The Telegraph.

"Как им удалось нанести удар на такое расстояние? Что еще важнее - если эти же пусковые установки развернуть на 180 градусов, Лондон мог бы оказаться в зоне досягаемости", - говорится в публикации.

Размещение в Восточной Европе американских зенитных комплексов с перехватчиками SM-3 не обеспечивает надежную защиту британской столицы.

Издание отмечает, что, если бы у Британии были свои системы ПВО, как у других стран, их можно было бы разместить вокруг Лондона для защиты. Однако в нынешних условиях воздушное пространство страны остается практически полностью уязвимым.