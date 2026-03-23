Баку разгрузят от пробок

Ежедневное перемещение десятков тысяч граждан в одни и те же часы в направлении центра города или в разные части полуострова приводит к серьезной загруженности основных магистралей. В настоящее время водители, прибывающие с окраин, в особенности по дорогам M4, M1, M3 - Алят, а также в целом с пригородных направлений Баку, но не намеренные въезжать в центр, вынуждены делать это из-за отсутствия альтернативных маршрутов, фактически используя центральные дороги как транзит.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Отмечается, что существующая дорожная инфраструктура уже не справляется с текущим спросом, из-за чего водители вынуждены пользоваться и без того перегруженными центральными артериями.

Одной из ключевых целей проектов, предусмотренных Государственной программой, является обеспечение удобного и бесперебойного передвижения участников дорожного движения без необходимости въезда в центр города и на загруженные участки. Именно с этой целью в настоящее время планируется строительство трёх новых масштабных стратегических автодорог.

Первый важный проект - автомобильная дорога Бильгя-Новханы-Хырдалан-M4. Эта крупная инфраструктурная инициатива соединит населённые пункты северо-восточной части Абшеронского полуострова с северным направлением и магистралью Баку-Шамахы-Евлах без необходимости въезда в столицу. Таким образом, будет обеспечена более эффективная транспортная связь с северными и западными регионами.

Второй проект - кольцевая автодорога, соединяющая поселки Сабунчи и Сулутепе. Она обеспечит прямое и быстрое транспортное сообщение между восточной частью полуострова (Сабунчинский район) и западной (Сулутепе). На фоне стремительного роста населения в районах Сабунчи, Забрат, Кюрдаханы, Сулутепе и Бинагади эта дорога станет важным альтернативным маршрутом. В результате транспортные потоки будут перераспределены без заезда в центр, что существенно сократит пробки внутри города.

Третье направление - строительство кольцевой автодороги, соединяющей Бакинскую окружную дорогу-1 с проспектом Зии Буниятова. В настоящее время из-за неготовности окружной дороги-1 дополнительная нагрузка ложится на трассу M1 (Баку-Сумгайыт). Реализация прямого соединения усилит интеграцию ключевых транспортных артерий города. Потоки транспорта со стороны Хырдалана и Сумгайыта смогут двигаться в направлении станции метро "Кёроглу" без заезда на круг "20 Января", что позволит снизить нагрузку как на центральные дороги, так и на проспект Зии Буниятова.

Практическая польза этих проектов для граждан очевидна. Например, водители, направляющиеся из различных регионов страны, в том числе из посёлков Мушфигабад и "28 Мая" в сторону Бильгя, смогут воспользоваться дорогой Бильгя-Новханы-Хырдалан-M4, не въезжая в город.

Желающие выехать из Сулутепе на аэропортовское шоссе смогут выбрать кольцевую дорогу Сабунчи-Сулутепе и добраться без пробок и задержек.

Кроме того, граждане, направляющиеся из торговых центров "Бина" и "Садарак" в районе Локбатан в посёлок Бина, к станциям метро "Кёроглу" или "Ахмедлы", либо в обратном направлении, смогут воспользоваться соединением Бакинской окружной дороги-1 с проспектом Зии Буниятова, добираясь до пункта назначения напрямую, без нагрузки на центр города.

В настоящее время уже ведется строительство автодороги Бильгя-M4. Ее ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Общая протяженность магистрали составит около 29 километров, она будет шестиполосной.

Реализация трех указанных проектов, предусмотренных Государственной программой, позволит обеспечить удобное передвижение без заезда на центральные улицы и существенно снизит нагрузку на центр города и основные магистрали.