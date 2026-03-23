В Лондоне неизвестные подожгли машины скорой помощи

В лондонском районе Голдерс-Грин неизвестные подожгли машины скорой помощи.

Как передает Day.Az со ссылкой на CNN, повреждены 4 автомобиля скорой помощи еврейской добровольческой спасательной службы "Hatzolah".

Кадры поджога были распротсранены в социальных сетях.

На кадрах с камер наблюдения видно, как несколько мужчин в капюшонах обливают машины бензином и скрываются с места происшествия.