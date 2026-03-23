https://news.day.az/world/1823835.html В Лондоне неизвестные подожгли машины скорой помощи - ВИДЕО В лондонском районе Голдерс-Грин неизвестные подожгли машины скорой помощи. Как передает Day.Az со ссылкой на CNN, повреждены 4 автомобиля скорой помощи еврейской добровольческой спасательной службы "Hatzolah". Кадры поджога были распротсранены в социальных сетях.
В Лондоне неизвестные подожгли машины скорой помощи - ВИДЕО
В лондонском районе Голдерс-Грин неизвестные подожгли машины скорой помощи.
Как передает Day.Az со ссылкой на CNN, повреждены 4 автомобиля скорой помощи еврейской добровольческой спасательной службы "Hatzolah".
Кадры поджога были распротсранены в социальных сетях.
На кадрах с камер наблюдения видно, как несколько мужчин в капюшонах обливают машины бензином и скрываются с места происшествия.
