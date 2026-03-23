В ОАЭ возобновил работу крупнейший завод по переработке природного газа

Завод по переработке природного газа в Объединенных Арабских Эмиратах возобновил работу спустя неделю после ударов Ирана. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом, по его словам, единственный в стране завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) на острове Дас в Персидском заливе продолжает работать на низких мощностях из-за ситуации в Ормузском проливе. Отмечается, что это предприятие возобновит работу на полную мощность, как только судоходство в проливе будет полностью открыто.