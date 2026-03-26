ВС США нанесли удары по более чем 10 тысячам целей в Иране Глава Центрального командования Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер заявил, что число военных объектов в Иране, по которым были нанесены удары американской армией, превысило 10 тысяч. Как передает Day.Az, cоответствующее видеообращение опубликовано на странице командования в соцсети X.
ВС США нанесли удары по более чем 10 тысячам целей в Иране
Глава Центрального командования Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер заявил, что число военных объектов в Иране, по которым были нанесены удары американской армией, превысило 10 тысяч.
Как передает Day.Az, cоответствующее видеообращение опубликовано на странице командования в соцсети X.
По словам адмирала, ВС США уничтожили 92% крупнейших кораблей ВМС Ирана, а также более двух третей мощностей исламской республики по производству ракет, беспилотников и кораблей.
Американские пилоты к настоящему моменту совершили более 10 тысяч боевых вылетов. В операции под названием "Эпическая ярость" участвуют свыше 50 тысяч военнослужащих.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре