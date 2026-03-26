ВС США нанесли удары по более чем 10 тысячам целей в Иране

Глава Центрального командования Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер заявил, что число военных объектов в Иране, по которым были нанесены удары американской армией, превысило 10 тысяч.

По словам адмирала, ВС США уничтожили 92% крупнейших кораблей ВМС Ирана, а также более двух третей мощностей исламской республики по производству ракет, беспилотников и кораблей.

Американские пилоты к настоящему моменту совершили более 10 тысяч боевых вылетов. В операции под названием "Эпическая ярость" участвуют свыше 50 тысяч военнослужащих.