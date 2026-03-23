В Колумбии при пока не выясненных обстоятельствах разбился военный самолет. По предварительным данным, жертвами катастрофы стали 90 человек.

Как сообщает Day.Az, самолет типа "Hercules", принадлежащий Военно-воздушным силам Колумбии, потерпел крушение на юге страны - в департаменте Путумайо, недалеко от границы с Перу, в районе посёлка Пуэрто-Легисамо. По имеющейся информации, во время полёта воздушное судно рухнуло на землю.

Сообщается, что на борту находились в общей сложности 110 человек.

В настоящее время на месте крушения продолжаются поисково-спасательные работы, устанавливаются причины произошедшего.