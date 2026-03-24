Катар заявил, что не выступает посредником между Ираном и США

Катар в настоящее время не предпринимает прямых посреднических усилий между Ираном и США, однако поддерживает любые шаги для урегулирования конфликта в зоне Персидского залива. Об этом заявил советник премьер-министра, официальный представитель МИД эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы поддерживаем все дипломатические усилия в связи с этим, любые контакты, как официальные, так и неофициальные, и все, что может привести нас к окончанию этой войны <...>. Но я подтверждаю, что в настоящее время Катар не предпринимает никаких прямых усилий, касающихся посредничества между двумя сторонами", - сказал он на брифинге для журналистов.

