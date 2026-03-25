Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам

В настоящее время в столице - городе Баку, а также в ряде регионов республики наблюдаются осадки.

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, неблагоприятные погодные условия сохранятся несколько дней. Это может привести к повышенной скользкости на дорогах, снижению видимости и возникновению дополнительных рисков при движении.

Как передает Day.Az, в связи с этим Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) еще раз рекомендует водителям и пешеходам быть внимательными.

Водителей просят:

1. Выбирать скорость движения в соответствии с состоянием дороги и погодными условиями;

2. Сохранять безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства;

3. Избегать неожиданных маневров и резкого торможения;

4. Уделять особое внимание исправности световых приборов в дождь, туман или изморось;

5. Не выполнять рискованные обгоны без необходимости.

Пешеходам рекомендуется:

1. Переходить дорогу только в установленных местах;

2. Перед началом движения правильно оценивать расстояние и скорость транспортных средств;

3. Быть особенно внимательными в темное время суток и при ограниченной видимости из-за погодных условий.

Не следует забывать, что каждый правильный шаг на дороге в сложных погодных условиях способствует сохранению жизни.

Будем соблюдать правила и вместе обеспечивать безопасность.