Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам
В настоящее время в столице - городе Баку, а также в ряде регионов республики наблюдаются осадки.
Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, неблагоприятные погодные условия сохранятся несколько дней. Это может привести к повышенной скользкости на дорогах, снижению видимости и возникновению дополнительных рисков при движении.
Как передает Day.Az, в связи с этим Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) еще раз рекомендует водителям и пешеходам быть внимательными.
Водителей просят:
1. Выбирать скорость движения в соответствии с состоянием дороги и погодными условиями;
2. Сохранять безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства;
3. Избегать неожиданных маневров и резкого торможения;
4. Уделять особое внимание исправности световых приборов в дождь, туман или изморось;
5. Не выполнять рискованные обгоны без необходимости.
Пешеходам рекомендуется:
1. Переходить дорогу только в установленных местах;
2. Перед началом движения правильно оценивать расстояние и скорость транспортных средств;
3. Быть особенно внимательными в темное время суток и при ограниченной видимости из-за погодных условий.
Не следует забывать, что каждый правильный шаг на дороге в сложных погодных условиях способствует сохранению жизни.
Будем соблюдать правила и вместе обеспечивать безопасность.
