"Карабах" рассматривает Синенку на замену Кохальски

Футбольный клуб Карабах ищет замену Матеушу Кохальски, который планирует покинуть команду по завершении сезона.

Как передает Day.Az со ссылкой на futbolinfo.az, наряду с польским вратарем возможный уход рассматривается и для Фабиана Бунтича, не оправдавшего ожиданий тренерского штаба. Главный тренер Гурбан Гурбанов намерен усилить позицию сразу двумя голкиперами.

Одним из претендентов называется вратарь клуба "Имишли" Андрей Синенка. Интерес к нему подтверждается тем, что его агент, Дмитрий Хлебосолов, не исключил ведение переговоров, в то время как сам игрок комментариев не давал.

Контракт Синенки с "Имишли" истекает по окончании сезона, и окончательное решение по его будущему ожидается летом.