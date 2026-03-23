https://news.day.az/sport/1823831.html Спортивный директор "Боруссии" покинул свой пост Себастьян Кель покинул должность спортивного директора дортмундской "Боруссии". Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом говорится в официальном сайте клуба. Решение было принято по взаимному согласию между функционером и руководством "шмелей".
Спортивный директор "Боруссии" покинул свой пост
Себастьян Кель покинул должность спортивного директора дортмундской "Боруссии".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом говорится в официальном сайте клуба.
Решение было принято по взаимному согласию между функционером и руководством "шмелей".
Кель работал в системе дортмундского клуба с 2018 года, а в 2022 году был назначен спортивным директором.
В настоящее время "Боруссия" занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 61 очко.
Следующий матч команда проведет 5 апреля на выезде против "Штутгарта".
