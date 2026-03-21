Объявлена дата первого учебного дня после каникул

В связи с праздниками Новруз и Рамазан с 20 марта в общеобразовательных учреждениях начались каникулы.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

Сообщается, что после выходных в общеобразовательных учреждениях, работающих по шестидневной учебной неделе, первый учебный день будет 28 марта, а в школах, работающих по пятидневной учебной неделе, первый день занятий после праздников приходится на 31 марта.

Отметим, что с 20 марта в Азербайджане начались праздничные дни. В связи с праздниками Новруз и Рамазан 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 марта являются нерабочими днями. С учетом субботы и воскресенья подряд будет 11 дней отдыха. 31 марта считается первым рабочим днем после праздников.