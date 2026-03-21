В Баку прошел вечер памяти, посвященный 90-летию Али Гафарова

В Азербайджанском Госфильмофонде состоялся вечер памяти, посвященный 90-летию кинодраматурга и писателя Али Гафарова.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии говорилось о его творческом пути и ценном вкладе в развитие национального кино и литературы.

Директор Азербайджанского Госфильмофонда, Заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев рассказал о творчестве А. Гафарова, занимавшего особое в истории азербайджанского кино. Отмечалось, что он был уникальной творческой личностью, который в своих произведениях мастерски сочетал экранный язык с глубокими размышлениями. Подчеркивалось, что в своем творчестве А. Гафаров сохранял национальный дух, используя средства современного языка. Дж. Гулиев рассказал, что в произведениях кинодраматурга человеческий фактор всегда находился на первом плане, а его герои отличались живостью и убедительностью.

Затем выступили Народный писатель Натиг Расулзаде, кинорежиссеры Огтай Бабазаде, Аяз Салаев, сестра Али Гафарова - Народная писательница Эльмира Ахундова и другие.

Отмечалось, что А. Гафаров создал в азербайджанском кино и литературе собственную школу. Он представлял сценарий как художественную систему, построенную на глубоком смысле, и в каждом произведении умел достигать гармонии между идеей и формой. Образы, созданные мастером, черпают свое начало из самой жизни и устанавливают со зрителем искренний и впечатляющий диалог.

Выступавшие подчеркнули, что творчество А. Гафарова не утратило своей актуальности и поныне считается серьезной школой для тех, кто работает в современном кинематографе. Он умело раскрывал характеры персонажей через тонкие психологические нюансы, и именно это качество позволило его произведениям выдержать проверку временем. Наследие А. Гафарова вновь доказывает, что основой сильного экранного произведения должны быть глубокая идея и хорошая драматургия.

Выступившие на мероприятии отметили, что в его произведениях филигранно раскрываются проблемы общества, человеческие отношения и внутренние противоречия.

В рамках мероприятия были представлены фото- и видеоматериалы, отражающие жизнь и творчество А. Гафарова, прозвучали воспоминаниями о нем.