В Товузском районе загорелся частный дом

В Товузском районе произошел пожар в двухэтажном частном доме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, внезапно загорелся пятикомнатный дом общей площадью 200 квадратных метров, принадлежащий жителю района.

На место происшествия были направлены силы и техника Товузского отделения Государственной службы пожарной безопасности МЧС.

Огонь был потушен за короткое время. В результате пожара сгорело 60 квадратных метров дома.

Во время происшествия никто не пострадал. По факту проводится расследование.