В Ленкорани произошло ДТП, в результате которого пострадали двое.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на 161-м километре нового шоссе Алят-Астара, на территории села Гирданы Ленкоранского района.

Водитель автомобиля марки "Hyundai Sonata" житель Баку Фаиг Мамедли (1991 г.р.) потерял управление. Машина съехала с дороги, перевернулась на водном канале у обочины и оказалась на поле.

В результате ДТП пострадали водитель и его супруга Ханым Мамедли (1990 г.р.). Их извлекли из сильно поврежденного автомобиля и госпитализировали в Ленкоранскую больницу, женщина помещена в реанимацию.

По факту аварии ведется расследование.