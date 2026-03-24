В США заявили о масштабных планах в отношении Ближнего Востока

Соединенные Штаты Америки не изменили планы по переброске дополнительных морских пехотинцев и кораблей на Ближний Восток. Об этом информирует CBS News со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как уточняется, второе экспедиционное подразделение морской пехоты численностью 2200 человек и три военных корабля уже вышли из Калифорнии на прошлой неделе. Им потребуется не менее трех недель, чтобы прибыть в регион.

Первое экспедиционное подразделение морской пехоты также продолжает движение к месту назначения. Источники также отмечают, что президент Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность размещения наземных сил в регионе.