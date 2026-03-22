Взрыв газа в Риме,

Три здания получили повреждения, одно из них обваливалось в результате, предположительно, взрыва бытового газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета La Repubblica.

В результате происшествия около 70 жителей оказались под завалами, на месте происшествия работают спасатели.

Предположительно, причиной произошедшего в районе Пьяна-дель-Соле стал взрыв газового баллона.

В результате ЧП серьезные ранения получили два человека.