Взрыв газа в Риме, около 70 людей под завалами - ВИДЕО
Три здания получили повреждения, одно из них обваливалось в результате, предположительно, взрыва бытового газа.
Как передает Day.Az, об этом сообщает газета La Repubblica.
В результате происшествия около 70 жителей оказались под завалами, на месте происшествия работают спасатели.
Предположительно, причиной произошедшего в районе Пьяна-дель-Соле стал взрыв газового баллона.
В результате ЧП серьезные ранения получили два человека.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре