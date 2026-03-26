Выход iPhone нового поколения отложили

Компания Apple не добилась успеха в разработке iPhone с камерой, спрятанной под экраном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в своем блоге на Weibo заявил известный инсайдер под ником Fixed Focus Digital.

По информации специалиста, американская компания активно работает над созданием смартфона, передняя камера в котором будет спрятана под экраном. Однако разработка новой технологии идет не так быстро, как того хотели в Apple, поэтому выход полноэкранного устройства отложили.

Автор объяснил, что технология нового поколения, которая подразумевает размещение сенсора Face ID и фронтальной камеры под дисплеем, позволит компании выпустить iPhone с "чистым" экраном. На нем не будет Dynamic Island или другого подобного выреза - Apple выпускает iPhone с экранными элементами почти 10 лет, с 2017 года.

Fixed Focus Digital полагает, что в ближайшие годы компания будет отдавать предпочтение проверенным решениям. Поэтому смартфоны и другие гаджеты останутся с камерой, размещенной в "островке" или другом дизайнерском элементе.

В то же время инсайдер предсказывает успех первого складного смартфона Apple, который должен выйти в конце года. "Ультратонкий, умеренно большой и доступный по цене - у iPhone Fold просто нет причин для провала", - заключил автор.