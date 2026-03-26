В Бангладеш автобус упал в реку - много погибших - ВИДЕО

В Бангладеш автобус упал в реку - по меньшей мере 18 человек погибли. Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в сети. Согласно информации, 11 пассажиров выжили, остальные числятся пропавшими без вести. По предварительным данным, автобус упал в воду при заезде на транспортный паром.