Стихийные бедствия обошлись Франции более чем в 5 млрд евро

В 2025 году общий ущерб от природных катастроф во Франции достиг 5,2 миллиарда евро. Об этом передает Day.Az со ссылкой на France Assureurs. Основная часть потерь была вызвана градом. В частности, ущерб от штормов "Нильс" и "Педро" оценивается в 1,1 миллиарда евро. Отмечается, что на градовые явления пришлось 43% всех убытков.