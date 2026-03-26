Казахстан вдвое увеличил инвестиции в экономику Азербайджана

В 2025 году объем прямых инвестиций из Казахстана в экономику Азербайджана достиг 29,4 млн долларов, что вдвое больше, чем в 2024 году.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Доля Казахстана в общих иностранных инвестициях в Азербайджан составила 0,4%.

В то же время Азербайджан вложил в экономику Казахстана 8,1 млн долларов, что на 15,6% меньше показателя предыдущего года, при этом доля этих инвестиций в общем объёме прямых иностранных вложений составила 0,3%.

Общий объем прямых иностранных инвестиций в Азербайджан в 2025 году превысил 6,6 млрд долларов, снизившись на 6,4% по сравнению с 2024 годом. При этом азербайджанские инвестиции за границу выросли на 43,4% и составили 2,53 млрд долларов.