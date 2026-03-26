Сильное землетрясение произошло в Эгейском море

У побережья Греции в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Подземные толчки зафиксированы в 22:08 по местному времени (23:08 по бакинскому времени) на глубине 8 км, в 164 км от побережья острова Гёкчеада, провинция Чанаккале.