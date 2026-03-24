Без Баку логистика не решается

Автор: Ибрагим Алиев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на днях провел очередное, пятое по счету, заседание Совбеза. Подробности никогда не приводятся, везде присутствует одна фраза - текущая ситуация в регионе. Казалось бы опасности для страны нет, учитывая продвигающуюся мирную повестку с Азербайджаном, но видимо, в Армении беспокоятся, как ситуация в Иране повлияет на страну. Ведь именно оттуда в РА поступают продукты питания, промышленные, строительные материалы и другие товары повседневного импорта - бытовые товары, автозапчасти и многое другое. Тревожность можно легко объяснить: при прекращении поставок Армения рискует столкнуться с дефицитом товаров, что приведет к резкому росту цен на внутреннем рынке.

На этом фоне министр экономики Армении Геворк Папоян заявил, что Армения ведет переговоры с Азербайджаном по экспорту конкретного товара. Какой товар он не уточнил, и да, речь шла об экспорте из Армении, но можно предположить, что Ереван понимает важность сотрудничества с Баку, особенно в условиях, когда неизвестно, сколько продлится конфликт вокруг Ирана и насколько серьезно могут замедлиться поставки. Азербайджан в этой ситуации выступает как наиболее логичная и доступная альтернатива.

Зависимость Армении от иранского направления формировалась годами. Южная граница обеспечивала поток товаров, закрывающий значительную часть внутреннего спроса. Через Иран в страну поступают овощи, фрукты, молочная продукция, рыба, строительные материалы, металл, цемент, сырье, нефтепродукты, автозапчасти и широкий ассортимент повседневных товаров. По ряду позиций доля иранского импорта занимает значительную часть рынка, что делает эти поставки критически важными для стабильного функционирования экономики.

Любое нарушение этих цепочек сразу отражается на внутренней ситуации, ибо рынок реагирует мгновенно: поставки сокращаются, издержки растут, цены начинают двигаться вверх. В условиях ограниченного выбора поставщиков давление ощущается практически во всех сегментах - от продовольствия до строительного сектора. Это влияет не только на потребителей, но и на бизнес, который зависит от стабильности поставок сырья и материалов.

Дополнительная проблема - логистика. Ситуация вокруг Ирана делает открытие Зангезурского коридора для Армении критически важным. Новые маршруты - вопрос выживания экономики.

Думаем, именно всеми факторами объясняется частота заседаний Совбеза Армении. В подобных условиях обсуждаются как экономические, так и инфраструктурные вопросы, включая альтернативные маршруты поставок и взаимодействие с соседними странами.

На этом фоне контакты с Азербайджаном приобретают особое значение. Даже обсуждение одного конкретного товара указывает на возможное направление дальнейших шагов. Подобные контакты могут свидетельствовать о том, что Ереван ищет решений в лице Баку в условиях растущей неопределенности

Азербайджан располагается в непосредственной близости, обладает развитой транспортной инфраструктурой и интегрирован в региональные логистические цепочки. Через его территорию проходят ключевые маршруты, связывающие различные регионы, что создает дополнительные возможности для торговли и транзита.

Короче говоря, снова пришли к выводу, что Армении без Азербайджана не обойтись, и текущая ситуация вокруг Ирана лишь усиливает это понимание. А ведь Баку на протяжении долгого времени указывал на то, что мир и нормализация отношений откроют для Армении новые экономические возможности и транспортные маршруты. Текущая ситуация лишь добавляет еще один аргумент в пользу этой позиции и наглядно показывает, где именно находятся реальные точки роста для армянской экономики.