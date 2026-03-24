В Газахском районе вспыхнул пожар

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре на открытой территории в селе Дашсалахлы Газахского района.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в связи с поступившей информацией на место незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС - подразделение пожарной части Газахского района.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание в камышовой зоне было в короткие сроки ликвидировано, не допустив его распространения на большую территорию.

В результате пожара сгорела камышовая растительность на площади 2 га.

Прилегающие территории были защищены от огня.