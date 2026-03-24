Назван поддерживаемый США потенциальный лидер Ирана

Администрация американского лидера Дональда Трампа видит в спикере иранского парламента Мохаммаде-Багере Галибафе потенциального лидера Ирана, которого поддерживали бы США. Такие данные приводит издание Politico со ссылкой на чиновников, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам собеседников издания, 64-летний спикер парламента стал бы подходящим партнером, способным возглавить страну и вести переговоры с властями США, он является "популярным выбором". В то же время, Белый дом пока не готов сделать выбор, рассматриваются несколько кандидатов с целью найти того, кто будет готов заключить сделку.

"Он один из самых высокопоставленных... Но нам нужно их проверить, и мы не можем торопиться", - указал один из источников издания.

Отвечая на этот вопрос, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что такие деликатные дипломатические обсуждения Вашингтон не станет вести через средства массовой информации.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.