Спецпредставитель Трампа раскрыл подробности переговоров США и Украины

Делегации США и Украины провели конструктивные переговоры во Флориде. Об этом сообщил спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Сегодня во Флориде делегации США и Украины провели конструктивные встречи в рамках продолжающихся посреднических усилий", - говорится в сообщении. Чиновник отметил, что основной темой переговоров стало сужение разногласий и урегулирование оставшихся вопросов.

Вашингтон на этих встречах представляли зять президента США Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник по политике Госдепа Крис Карран.