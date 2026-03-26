В Азербайджане импортные машины могут подорожать

Первое влияние конфликта на Ближнем Востоке уже ощущается в автомобильных перевозках. Особенно вырос риск задержек поставок автомобилей и запчастей, которые поступают в Азербайджан через Персидский залив. Это значит, что автомобили, заказанные через Дубай, могут быть доставлены позже, чем обычно.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, аналогичные проблемы могут возникнуть и с машинами из Южной Кореи, если их маршрут проходит через линию Персидского залива.

Эксперт Эльдениз Джафаров отмечает, что пока речь идет в основном о потерях времени и росте транспортных расходов. На первых порах это проявляется в задержках поставки, а позже может привести к повышению стоимости автомобилей. Наибольшие риски наблюдаются в сегменте подержанных внедорожников и SUV, так как часть этих машин завозится именно через Дубай и Персидский залив.

Иными словами, сейчас основной риск для покупателей - задержка получения автомобиля. Если ситуация затянется, это может привести к росту цен.