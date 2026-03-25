Сеск Фабрегас может стать новым тренером "Челси"

Главный тренер "Комо" Сеск Фабрегас рассматривается как возможный кандидат на замену Лиама Росеньора в "Челси".

Как передает Day.Az со ссылкой на TEAMtalk, лондонский клуб внимательно следит за работой испанского специалиста на случай, если по окончании сезона будет принято решение о смене наставника. Руководство "синих" впечатлено его современным стилем игры с акцентом на контроль мяча, а также умением развивать молодых игроков.

В то же время нынешний главный тренер Росеньор, возглавивший команду в январе 2025 года и имеющий контракт до 2032-го, сохраняет доверие руководства. В клубе готовы дать ему время для реализации своих идей. Однако, если "Челси" не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам сезона-2026/2027, вопрос о смене тренера может вновь стать актуальным.