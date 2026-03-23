В Иране назвали следующие цели атак

Финансовые организации, инвестирующие в военно-промышленный комплекс США через покупку американских ценных бумаг, могут стать следующей целью атак иранской армии.

Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в социальной сети X председатель иранского Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф.

По его словам, такие финансовые структуры, так же как и военные базы, будут рассматриваться Исламской Республикой как законные цели.

Галибаф также отметил, что казначейские облигации США "запятнаны кровью иранцев", а организации, приобретающие эти бумаги, фактически подвергают риску свои штаб-квартиры и активы.

Он подчеркнул, что иранская сторона отслеживает инвестиционные портфели, и назвал свое заявление последним предупреждением для подобных финансовых учреждений.