В Израиле сообщили о 39 раненых при обстреле Димоны

По меньшей мере 39 человек получили ранения различной степени тяжести в результате ракетного обстрела города Димона на юге Израиля. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила национальная служба скорой помощи. По ее данным, среди пострадавших - ребенок, который находится в тяжелом состоянии.