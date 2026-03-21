В Израиле сообщили о 39 раненых при обстреле Димоны

По меньшей мере 39 человек получили ранения различной степени тяжести в результате ракетного обстрела города Димона на юге Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила национальная служба скорой помощи.

По ее данным, среди пострадавших - ребенок, который находится в тяжелом состоянии.

Город Димона находится в пустыне Негев на юге Израиля, там расположен национальный центр ядерных исследований. 