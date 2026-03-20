Иран не совершал атаки на Турцию и Оман - Хаменеи Иран не совершал атаки на Турцию и Оман. Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.
"Атаки, которые произошли в Турции и Омане, с которыми у нас хорошие отношения, на определенные объекты в этих странах, ни в коем случае не были совершены ВС Исламской Республики или другими силами Фронта сопротивления.
Это обман со стороны врага, использующего тактику под ложным флагом, чтобы посеять раздор между Исламской Республикой и ее соседями, и это также может произойти в некоторых других странах", - сказал он.
