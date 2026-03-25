Вице-президент США может принять участие в переговорах с Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность проведения переговоров с Ираном в эти выходные для обсуждения путей прекращения войны.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных представителей американской администрации.

По информации канала, встреча может пройти с личным участием вице-президента Джей Ди Вэнса.

Сроки, место и состав участников переговоров пока остаются предметом обсуждения. В числе возможных площадок рассматриваются Пакистан и Турция.

При этом некоторые чиновники выражают обеспокоенность вопросами безопасности в случае визита в Исламабад. Отмечается, что обе страны ранее выступали посредниками в дипломатическом процессе.

Ранее мы сообщали о том, что США разработали инициативу по временному прекращению огня с Ираном, чтобы обсудить 15-пунктный план урегулирования конфликта. Позднее Иран отверг предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня и представил собственные условия.