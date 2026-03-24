ЕБРР и Азербайджан: инвестиции в зеленую энергетику и будущее

Автор: Назрин Абдул

Растущее влияние Азербайджана на международной арене позволило стране налаживать успешное сотрудничество с глобальными организациями и международными финансовыми институтами. Среди них Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) играет ключевую роль в реализации проектов, соответствующих как глобальным стандартам, так и национальным приоритетам развития Азербайджана.

ЕБРР, целью которого является содействие переходу к открытым рыночным экономикам и укреплению частного предпринимательства, в Азербайджане сосредоточен на развитии несырьевого сектора, повышении эффективности местных финансовых институтов и поддержке инвестиций в зеленую экономику. С момента вступления Азербайджана в банк в 1992 году ЕБРР поддержал 202 проекта в стране. По состоянию на февраль 2026 года портфель проектов банка в Азербайджане составляет 898 миллионов евро и включает 36 активных проектов. Участие ЕБРР в этих проектах составляет 1%, а операционные активы оцениваются примерно в 695 миллионов евро, при этом доля частного сектора составляет 40% от общего портфеля.

В целом банк инвестировал в Азербайджан 3,629 миллиарда евро, из которых 3,375 миллиарда евро направлены на различные инициативы развития. Такая продолжительная поддержка подчеркивает стратегическую роль многостороннего финансирования в укреплении долгосрочной экономической устойчивости Азербайджана.

Одним из ключевых направлений сотрудничества ЕБРР и Азербайджана является развитие возобновляемой энергетики. Банк профинансировал более 1,2 гигаватт мощности в секторе возобновляемой энергии в стране, включая знаковые проекты, такие как солнечная электростанция мощностью 230 МВт в Гарадаге, ветропарк Хызы-Абшерон мощностью 240 МВт, а также крупные солнечные парки в Билясуваре и Нефтчале. Ожидается, что эти проекты будут ежегодно производить около 3 миллиардов киловатт-часов чистой электроэнергии, сокращая выбросы углерода более чем на 1,4 миллиона тонн.

В декабре 2025 года ЕБРР утвердил в Азербайджане Программу финансирования зеленой экономики (GEFF) на пять лет общей стоимостью 100 миллионов долларов США (85,6 миллиона евро). GEFF направлена на поддержку проектов по энергоэффективности, возобновляемой энергетике, оптимизации ресурсов и климатической устойчивости через выбранные местные финансовые институты. В качестве пилотного проекта она внедряет инновационные механизмы "зеленого финансирования", способствуя переходу Азербайджана к устойчивому развитию.

ЕБРР также сотрудничает с Министерством энергетики по процедурам проведения аукционов в сфере возобновляемой энергетики и внедрению нормативных рамок для систем чистого учета электроэнергии маломасштабных проектов возобновляемой энергии. Эти меры улучшают правовую и операционную среду для возобновляемой энергетики, привлекают инвестиции и укрепляют доверие на рынке.

Кроме того, отчет "Исследование рынка экономики низкоуглеродного водорода для Азербайджана", подготовленный консальтинговой компанией Advisian при поддержке ЕБРР, подчеркивает потенциал Азербайджана в производстве зеленого водорода. Исследование подтверждает экономическую целесообразность и определяет возможности экспорта на региональные энергетические рынки, включая Европейский Союз. С учетом значительного потенциала возобновляемой энергии и запасов природного газа, Азербайджан способен эффективно конкурировать в производстве низкоуглеродного водорода, предлагая возможности как для внутреннего, так и для экспортного роста.

Хотя зеленая энергетика остается приоритетом, проекты ЕБРР в Азербайджане охватывают также водные ресурсы, городское развитие и транспорт. Инициативы в Баку и в таких городах как Гянджа, включают реконструкцию водоснабжения и канализации, управление твердыми отходами и улучшение уличного освещения, демонстрируя комплексный подход к развитию городов и регионов. Эти проекты не только улучшают инфраструктуру, но и способствуют сбалансированному региональному росту и социальному благополучию.

В финансовом секторе ЕБРР продолжает укреплять местные банки, предоставляя кредитные линии для поддержки малых и средних предприятий, женского предпринимательства и проектов устойчивого развития. Важной вехой стало октябрьское размещение облигаций в азербайджанских манатах через публичное предложение впервые в истории. Однолетнее размещение на 50 миллионов манатов, основанное на межбанковской справочной ставке AZIR, было переподписано инвесторами, что свидетельствует о высоком уровне доверия к внутреннему рынку капитала.

Это развитие представляет собой важный шаг к углублению финансового рынка, обеспечивая основу для более сложных финансовых инструментов, диверсификации инвестиционных возможностей и укрепления устойчивости местного рынка.

Партнерство ЕБРР и Азербайджана является примером стратегического использования многостороннего финансирования для стимулирования экономической диверсификации, устойчивого развития и перехода к зеленой энергетике. Объединяя модернизацию инфраструктуры, улучшение нормативной базы и инновационные финансовые инструменты, эти совместные усилия решают насущные задачи развития и позиционируют Азербайджан как регионального лидера в области возобновляемой энергетики и устойчивого экономического роста. Партнерство демонстрирует, как международное финансирование, согласованное с национальными приоритетами, может служить катализатором долгосрочного развития и укрепления инвестиционного доверия.